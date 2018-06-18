В Ошской области вновь выявили факт выдачи водительских прав психбольному

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями выявила очередной факт выдачи водительского удостоверения человеку с психическими расстройствами. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, права незаконно выдали сотрудники Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава (ДРТСиВС) по Узгенскому и Кара-Кульджинскому районам. Установлено, что в июне 2016 года должностные лица выдали водительское удостоверение категории «ВС» гражданину З.Д., имеющему психическое расстройство и состоящему на учете с 2004 года.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление служебным положением) и 350 (подделка документов) УК КР.