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В Ошской области вновь выявили факт выдачи водительских прав психбольному

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями выявила очередной факт выдачи водительского удостоверения человеку с психическими расстройствами. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, права незаконно выдали сотрудники Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава (ДРТСиВС) по Узгенскому и Кара-Кульджинскому районам. Установлено, что в июне 2016 года должностные лица выдали водительское удостоверение категории «ВС» гражданину З.Д., имеющему психическое расстройство и состоящему на учете с 2004 года.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление служебным положением) и 350 (подделка документов) УК КР.
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