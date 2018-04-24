Милиция просит помочь найти водителя, насмерть сбившего человека в селе Сокулук. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 6 апреля, примерно в 23.30, водитель, предположительно, на автомашине BMW E39, двигаясь с востока, на пересечении улиц Белинской и Фрунзе сбил пешехода — Солтобека Арзыгулова, 1971 года рождения — и скрылся с места происшествия. Мужчина скончался не месте.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения установлено, что пассажиры после наезда вышли из автомашины на место происшествия, где и попали в кадр.