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Происшествия

МВД: Убийство брата экс-генерального прокурора Аиды Саляновой раскрыто

Премьер-министр Кыргызстана сегодня отчитывается перед депутатами оппозиционных фракций парламента. На совместном заседании «Онугуу-Прогресса», «Ата Мекена» и «Республики — Ата Журт» Сапар Исаков уже рассказал о достижениях правительства в 2017 году.
 

Депутат Наталья Никитенко поинтересовалась у главы МВД, как идет расследование убийства Улана Салянова.

«Что проделано непосредственно, почему не ставится вопрос об экстрадиции подозреваемого в совершении этого преступления? Ведь вы ранее сообщали, что он задержан в России», — сказала она.

«Убийство Улана Салянова раскрыто», — заявил министр внутренних дел Улан Исраилов.

По его словам, вопрос экстрадиции подозреваемых решен. «Нам помогали наши коллеги. Наши оперативники выезжали в Россию. Преступление раскрыто», — уточнил он.

По данным главы МВД, в розыске по-прежнему находится еще один, третий участник преступления. Работа следствия продолжается.

Министр также заявил, что никакой политической подоплеки в убийстве брата Аиды Саляновой следствие не установило. «Нет политики в этом преступлении», — отметил он.

6 ноября 2017 года ночью неизвестные проникли в дом брата депутата парламентской фракции «Ата Мекен» Аиды Саляновой и убили его. 
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