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В Бишкеке задержали подозреваемых в краже полумиллиона сомов

В Бишкеке задержаны подозреваемые в краже более полумиллиона сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД столицы.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратился житель столицы, сообщивший о краже в его доме.

«Следственно-оперативная группа установила, что днем 2 апреля неизвестные проникли в дом заявителя и похитили у него 525 тысяч сомов и золотые изделия. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Милиционеры задержали трех подозреваемых. Это ранее судимые 38-летний К.А., 25-летний А.Б. и 38-летний Т.А., уроженцы Джалал-Абадской области. Они проникли в дом, взломав решетку и вскрыв окно», — сообщили в ГУВД.

К краже злоумышленники готовились тщательно. «Водитель автомашины стоял наготове, в то время как его сообщники грабили дом. Это подтверждают камеры видеонаблюдения. Задержанных заключили в ИВС. Проводится расследование», — добавили в ГУВД.
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