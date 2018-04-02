ГКНБ задержал перевозчиков синтетических наркотиков из Европы

Сотрудники ГКНБ с поличным задержали организаторов международного канала перевозок наркотиков из Европы в страны Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что злоумышленников задержали при сбыте на территории Бишкека и Чуйской области крупной партии сильнодействующего синтетического вещества «Альфа-ПВП».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров» Уголовного кодекса.

«Из незаконного оборота изъята партия сильнодействующего синтетического вещества «Альфа-ПВП». Задержанные выдворены в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие», — сообщили в ГКНБ.

Справка. Сильнодействующее синтетическое вещество «Альфа-ПВП» является синтетическим психостимулятором, производится преимущественно в лабораториях Юго-Восточной Азии путем синтеза. После употребления у человека вызывает крайне неадекватную агрессию.