Чиновник без прав, пьяные и дебошир. Чьи машины на штрафстоянке (итоги рейда)

Сотрудники Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения провели рейд.

За минувшую ночь на штрафную стоянку в Бишкеке поставлено больше 20 машин. Пять водителей управляли транспортом в нетрезвом состоянии, остальные водворены туда за нарушения ПДД.

Корреспондент ИА «24.kg» вместе с сотрудниками патрулировал ночной город.

В первом часу ночи на Старой площади инспекторы ГУОБДД остановили автомобиль Toyota. За рулем машины был 44-летний Нурланбек Э.

Инспекторы объяснили ему, что ездить по Старой площади с 19.00 до 7.00 запрещено. Водитель согласился отдать документы. Однако поторопил закончить заполнение протокола. На вопрос журналиста, куда он так спешит, Нурланбек Э. нагрубил. Потом и вовсе стал угрожать.

Через два часа на пересечении улиц Фрунзе и Исанова инспекторы остановили Lexus. Из машины вышел молодой человек. Он сразу представился сотрудником Финпола. У него не было водительских прав. При этом сотрудник Финпола не понимал, почему его не могут отпустить.

В итоге автомобиль водворили на штрафную стоянку.

Спустя некоторое время по рации сотрудникам ГУОБДД поступила информация о том, что водитель автомобиля Honda Fit не подчинился требованиям остановиться и двигается по улице Горького. Экипаж догнал нарушителя.

Когда в наркологическом диспансере спросили у водителя, что он употреблял, молодой человек честно признался: пил бозо.

«Выпил бутылку бозо, ну что в этом такого? Это же не алкоголь», — недоумевал он.

Анализы показали, что в крови водителя все же присутствует спирт, поэтому и эту машину тоже водворили на штрафную стоянку.

В эту ночь в городском наркологическом диспансере было как обычно неспокойно. Примерно в 3.00 в ГНД привезли мужчину, еле стоявшего на ногах.

Оказалось, что на пульт «102» из микрорайона «Восток-5» поступил звонок о том, что в одном из многоквартирных домов квартиранты не дают соседям спать.

«Соседи сообщили, что в подъезде сдается трехкомнатная квартира. Хозяева сдают каждую комнату по отдельности. А мужчина напился и бьет свою жену. Мы приехали на вызов, задержали дебошира», — рассказали милиционеры.

Сам мужчина не стал отрицать, что пил водку.

«Да, я пил водку. Пил у себя дома. Поругался с женой. Приехала милиция, посадила меня в машину и привезла сюда. Идеальных же нет», — еле говорил мужчина в свое оправдание.

В половине пятого утра на пересечении улиц Боконбаева и Абдрахманова инспекторы заметили автомобиль Toyota Sequoia. За рулем машины в нетрезвом состоянии оказался 30-летний мужчина.

Водитель долго искал удостоверение и паспорт. Однако в машине нужных документов не оказалось.

Пассажир, сидевший рядом, пытался договориться с инспекторами ГУОБДД, чтобы их отпустили. Когда те не согласились, мужчины молча подчинились и проехали на штрафстоянку.

В городском наркологическом диспансере водитель признался, что пил с друзьями пиво. Анализы показали, что в крови присутствует алкоголь.