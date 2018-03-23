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Происшествия

ДТП на трассе Бишкек — Торугарт. Младенец в тяжелом состоянии

В ДТП на трассе Бишкек — Торугарт погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

Уточняется, что в результате столкновения автомобилей Mercedes-Benz и Toyota Caldina пострадал одиннадцатимесячный ребенок. Водителям и трем пассажирам оказали помощь на месте.

В Минздраве ИА «24.kg» сообщили, что ребенок в тяжелом состоянии, сейчас он под наблюдением врачей.

«Ребенка доставили в территориальную больницу Кочкорского района. Он был в коме. Затем его перевели в отделение реанимации детской клинической больницы. Сейчас он в отделении нейротравмы. У него диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени. Состояние расценивается как тяжелое», — сообщили в Минздраве.
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