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Происшествия

Установили причину пожара в Ботаническом саду Бишкека

Установили причину пожара в Ботаническом саду Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МЧС.

Отмечается, что накануне вечером в Ботаническом саду произошел очередной пожар. Выгорело 0,3 гектара территории. Причиной стало неосторожное обращение с сигаретой. Установить человека, оставившего непотушенный окурок, не удалось.

Пожары в Ботаническом саду происходят не впервые. Напомним, осенью 2017 года из-за серии возгораний директора Ботсада уволили. После премьер-министр Сапар Исаков взял под личный контроль восстановление сада.
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