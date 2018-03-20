Установили причину пожара в Ботаническом саду Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МЧС.

Отмечается, что накануне вечером в Ботаническом саду произошел очередной пожар. Выгорело 0,3 гектара территории. Причиной стало неосторожное обращение с сигаретой. Установить человека, оставившего непотушенный окурок, не удалось.

Пожары в Ботаническом саду происходят не впервые. Напомним, осенью 2017 года из-за серии возгораний директора Ботсада уволили. После премьер-министр Сапар Исаков взял под личный контроль восстановление сада.