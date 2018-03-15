Директор профлицея вынуждал предпринимателя подделывать накладные

Выявлен факт вымогательства взятки директором профессионального лицея №77 в Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в Государственной службе КР по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, в межрайонный отдел финпола по Джалал-Абадской области обратилась с заявлением частный предприниматель Ч.А. по факту вымогательства взятки руководством лицея №77 города Кочкор-Аты.

Установлено, что в феврале 2018 года лицей проводил тендер на поставку продуктов питания, где частный предприниматель Ч.А. определен победителем. Заключен договор, по условию которого на расчетный счет ЧП ежемесячно перечисляли за выполненную работу более 20 тысяч сомов.

Однако руководство лицея стало требовать от Ч.А. отдавать 90 процентов средств от каждой ежемесячной оплаты, при этом расписываться в накладных и ставить печати ЧП как за полностью полученную сумму.

Сотрудниками ГСБЭП совместно с прокуратурой Джалал-Абадской области задержан директор лицея при получении взятки в 19 тысяч 400 сомов.

По факту возбуждено уголовное дело. Задержанный помещен в ИВС ГУВД Джалал-Абада на два месяца. Ведется следствие.