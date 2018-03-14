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В городе Ош мужчина пытался жениться на школьнице, украв ее на улице

В Оше мужчина пытался жениться на школьнице. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД Ошской области.

По их данным, родители девочки обратились с заявлением в милицию и сообщили, что взрослый парень насильно посадил их дочь в машину и увез в неизвестном направлении.

«Со слов родителей, парень азиатской национальности украл их девочку рядом с домом. По горячим следам молодого человека 27 лет задержали в Оше. Известно, что ранее парень познакомился с девятиклассницей по телефону и решил ее украсть, чтобы жениться», — сообщили в УВД области.

В ведомстве рассказали, что возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека». Мужчину водворили в ИВС ОВД Кара-Cуйского района.
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