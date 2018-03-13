В Бишкеке троллейбус врезался в бус. Бус сбил женщину

В Бишкеке на пересечении улиц Байтика Баатыра и Джантошева на пешеходном переходе троллейбус врезался в микроавтобус «Форд транзит». Иномарка по инерции сбила женщину. Об этом сообщили в УОБДД столицы.

Уточняется, что ДТП произошло сегодня примерно в 11.30.

«Троллейбус двигался по улице Байтика Баатыра в южном направлении. На пересечении с улицей Джантошева на пешеходном переходе он столкнулся с автомашиной «Форд транзит», а та по инерции сбила женщину. После ДТП женщина сама ушла с места проишествия. В настоящий момент работает следственно-оперативная группа. Личность женщины устанавливается», — сообщили в ГУОБДД.