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Происшествия

В Бишкеке троллейбус врезался в бус. Бус сбил женщину

В Бишкеке на пересечении улиц Байтика Баатыра и Джантошева на пешеходном переходе троллейбус врезался в микроавтобус «Форд транзит». Иномарка по инерции сбила женщину. Об этом сообщили в УОБДД столицы.

Уточняется, что ДТП произошло сегодня примерно в 11.30.

«Троллейбус двигался по улице Байтика Баатыра в южном направлении. На пересечении с улицей Джантошева на пешеходном переходе он столкнулся с автомашиной «Форд транзит», а та по инерции сбила женщину. После ДТП женщина сама ушла с места проишествия. В настоящий момент работает следственно-оперативная группа. Личность женщины устанавливается», — сообщили в ГУОБДД.
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