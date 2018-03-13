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В городе Ош мужчина вымогал у девушки 100 тысяч сомов

В Оше мужчина вымогал у девушки 100 тысяч сомов за то, что не расскажет родителям о национальности ее мужа. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД южной столицы.

По их данным, в милицию обратилась 20-летняя У. Ш. с заявлением. Она указала, что знакомый угрожает рассказать ее родителям о том, что она вышла замуж за китайца.

«Известно, что парень присылал ей SMS с угрозами. Сотрудники милиции задержали 22-летнего ошанина с поличным, когда девушка передала ему 30 тысяч сомов. Мужчину водворили в ИВС», — сообщили в УВД.
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