В результате ДТП на трассе Бишкек — Ош погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

По их данным, ДТП произошло вчера примерно в 14.30.

«На трассе столкнулись грузовик Scania и легковое авто Toyota. Со слов водителя грузового автомобиля, он двигался по дороге Бишкек — Ош по своей полосе. Внезапно водитель автомашины Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. От полученных травм на месте происшествия погибли четыре человека, находящиеся в легковом авто. Среди них 11-летний ребенок», — сообщили в ГУОБДД.