В Кыргызстане чиновники три года незаконно выдавали фитосанитарные сертификаты

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями выявила факт злоупотребления должностным положением чиновниками Чуй-Бишкекского управления Департамента карантина растений. Они три года незаконно выдавали фитосанитарные сертификаты, сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

Как отмечается, организованная преступная группировка в предварительном сговоре с должностными лицами Чуй-Бишкекского управления ДКР с 2015-го по 2018 год незаконно изготавливала и продавала международные товарно-сопроводительные документы. В том числе фитосанитарные сертификаты на экспорт сельскохозяйственных продуктов в страны ЕАЭС.

«В результате не соблюдался установленный порядок обеспечения безопасности экспортируемой отечественной продукции в страны ЕАЭС, что подрывает имидж государства и его компетентных органов», — заключили в ГСБЭП.

Генеральная прокуратура возбудила по материалам уголовное дело о мошенничестве, злоупотреблении должностным положением и служебном подлоге.

Финполовцы нашли и место, где изготавливали фитосанитарные сертификаты и другие грузосопроводительные документы, пустые бланки сертификатов и международных товарно-транспортных накладных (СМР), патенты на различных лиц, печати ОсОО и штампы.

Задержаны два гражданина и должностные лица управления Департамента карантина растений. По решению Первомайского районного суда Бишкека они помещены в СИЗО №1.