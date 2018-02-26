В Таласской области спортсмену нанесли множество ножевых ранений

В селе Кызыл-Адыр Кара-Бууринского района Таласской области спортсмену нанесли множество ножевых ранений. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД области.

По их данным, в настоящий момент мужчина находится в больнице. Медики расценивают его состояние как удовлетворительное.

«Инцидент произошел 23 февраля. Сообщение о поступлении пациента с ножевыми ранениями в милицию пришло из больницы. Известно, что ранения мужчине нанес односельчанин. В настоящий момент подозреваемый задержан, водворен в ИВС. Обстоятельства, при которых возникла ссора, выясняются», — проинформировали в УВД.