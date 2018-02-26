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Происшествия

Сотрудники ГУОБДД задержали водителя, насмерть сбившего пешехода

Сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения задержали мужчину, насмерть сбившего пешехода. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

По их данным, ДТП произошло 22 февраля на трассе Бишкек — Нарын — Торугарт.

Выехавшие на место происшествия сотрудники ООБДД выяснили, что водитель на неустановленной автомашине сбил мужчину и скрылся. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

На месте происшествия инспекторы обнаружили осколки переднего бампера предположительно автомобиля Mercedes. При проведении оперативно-разыскных мероприятий инспекторы ООБДД ОВД Ысык-Атинского района задержали 28-летнего водителя автомобиля «Мерседес-Бенц», жителя Токмака. Машина помещена на штрафную стоянку, проводится расследование, сообщили в ГУОБДД.
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