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Происшествия

В Бишкеке машина сбила женщину. Пострадавшую увезли на «скорой»

В Бишкеке автомобиль BMW сбил женщину. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

По их данным, ДТП произошло на улице Суюмбаева сегодня примерно в 14.20.

В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения сообщили, что пострадавшую в аварии 45-летнюю женщину увезли на карете скорой помощи для госпитализации.

«ДТП произошло на пересечении улиц Суюмбаева и Токтогула. Машина двигалась по Суюмбаева, а пешеход — по улице Токтогула. Сейчас на месте работают инспекторы. Машина помещена на штрафную стоянку», — проинформировали в ГУОБДД.
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