В Бишкеке машина сбила женщину. Пострадавшую увезли на «скорой»

В Бишкеке автомобиль BMW сбил женщину. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.
По их данным, ДТП произошло на улице Суюмбаева сегодня примерно в 14.20.
В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения сообщили, что пострадавшую в аварии 45-летнюю женщину увезли на карете скорой помощи для госпитализации.
«ДТП произошло на пересечении улиц Суюмбаева и Токтогула. Машина двигалась по Суюмбаева, а пешеход — по улице Токтогула. Сейчас на месте работают инспекторы. Машина помещена на штрафную стоянку», — проинформировали в ГУОБДД.