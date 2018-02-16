В Кыргызстане задержан террорист-смертник

В Кыргызстане задержан активный член подпольной террористической группы. Об этом сообщили в ГКНБ.

По их данным, задержанный У.К., 1992 года рождения, в составе бандформирований в Сирии прошел диверсионно-боевую подготовку и специальный курс смертника для совершения террористических актов в республике.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 226-4 (участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки) и 375 (наемничество) УК КР. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.