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Происшествия

В Кыргызстане задержан террорист-смертник

В Кыргызстане задержан активный член подпольной террористической группы. Об этом сообщили в ГКНБ.

По их данным, задержанный У.К., 1992 года рождения, в составе бандформирований в Сирии прошел диверсионно-боевую подготовку и специальный курс смертника для совершения террористических актов в республике.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 226-4 (участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки) и 375 (наемничество) УК КР. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.
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