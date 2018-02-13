21:22
-1
USD 68.95
EUR 84.63
RUB 1.19
Происшествия

В Джалал-Абаде милиционеры задержали попрошаек из Узбекистана

В городе Джалал-Абаде сотрудники милиции задержали в ходе рейда 40 попрошаек. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По ее данным, с заявлением в милицию обратились горожане, которые сообщили, что попрошайки нарушают их покой.

«Жители рассказали, что попрошайки ходят по домам, базарам, автомойкам, постоянно надоедая. После обращения милиционеры и сотрудники других муниципальных органов выяснили место проживания попрошаек и их происхождение. Всего задержали 40 человек, из которых девять — несовершеннолетние. Большинство из них приехали из Оша и соседнего Узбекистана. В отношении арендодателей, которые сдавали жилье попрошайкам, приняты меры в соответствии с законом», — сообщили в УВД Джалал-Абадской области.
Ссылка:
просмотров: 523
Версия для печати
Материалы по теме
В Кочкор-Ате три человека отравились угарным газом
В Джалал-Абадской области под завалами в шахте погиб 25-летний сельчанин
Очередное ограбление с игрушечным пистолетом произошло на юге Кыргызстана
Двойное убийство в селе Коргон. Подозреваемый требовал избавиться от ребенка
В Джалал-Абадской области произошло двойное убийство
Напавшие на милиционеров друзья жениха водворены в ИВС
В Джалал-Абадской области задержан местный житель с 1,5 килограмма гашиша
В Джалал-Абаде умерла роженица. Ведется расследование
В Джалал-Абадской области пропал мужчина. Возможно, бывший спецназовец
В Джалал-Абадской области подрались два брата. Один умер
Популярные новости
ГКНБ задержал заведующего отделом комитета по международным делам Жогорку Кенеша ГКНБ задержал заведующего отделом комитета по международным делам Жогорку Кенеша
Митингующие около мэрии требуют от&nbsp;Генпрокуратуры проверить выдачу участков Митингующие около мэрии требуют от Генпрокуратуры проверить выдачу участков
Понижение температуры воздуха ожидается в&nbsp;Кыргызстане Понижение температуры воздуха ожидается в Кыргызстане
В&nbsp;городе&nbsp;Ош сидящий в&nbsp;колонии мужчина обманул людей на&nbsp;600 тысяч сомов В городе Ош сидящий в колонии мужчина обманул людей на 600 тысяч сомов
Бизнес
Переход к&nbsp;стандартам ГСМ К5. Опасения беспочвенны Переход к стандартам ГСМ К5. Опасения беспочвенны
Подарки от&nbsp;MegaCom ко&nbsp;Дню всех влюбленных Подарки от MegaCom ко Дню всех влюбленных
Скидка 70&nbsp;процентов на&nbsp;номера категории Platinum от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Скидка 70 процентов на номера категории Platinum от Мобильного оператора О!
Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков