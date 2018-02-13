В Джалал-Абаде милиционеры задержали попрошаек из Узбекистана

В городе Джалал-Абаде сотрудники милиции задержали в ходе рейда 40 попрошаек. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По ее данным, с заявлением в милицию обратились горожане, которые сообщили, что попрошайки нарушают их покой.

«Жители рассказали, что попрошайки ходят по домам, базарам, автомойкам, постоянно надоедая. После обращения милиционеры и сотрудники других муниципальных органов выяснили место проживания попрошаек и их происхождение. Всего задержали 40 человек, из которых девять — несовершеннолетние. Большинство из них приехали из Оша и соседнего Узбекистана. В отношении арендодателей, которые сдавали жилье попрошайкам, приняты меры в соответствии с законом», — сообщили в УВД Джалал-Абадской области.