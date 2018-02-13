Таинственная смерть двухлетнего ребенка. Родители утверждают: их сына избили

В Караколе родители скончавшегося двухлетнего ребенка требуют возбудить уголовное дело. Об этом они сообщили ИА «24.kg».

По их словам, родители признали, что мальчик часто болел и они возили его в Бишкек на лечение. «Но из садика его забрали в очень плохом состоянии, малыш жаловался на больное ухо. Действительно, ушко у него посинело и опухло. А потом он впал в кому и умер», — рассказали родственники.

В УВД Иссык-Кульской области ИА «24.kg» сообщили, что назначена экспертиза. Ее проведут в Бишкеке. «Мы пока не можем утверждать, что мальчик умер в результате избиения или нанесения увечий. Вскрытие показало, что у него поражены оба легких. Как выяснится причина смерти, примем решение — возбуждать ли уголовное дело и есть ли виновные в произошедшем», — отметили в милиции.