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Происшествия

Компания брала с айыл окмоту предоплату, но работы не выполняла

ОсОО «Ламифарэн-Трейд» заключало договоры с айыл окмоту, брало предоплату, но работы не выполняла. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, в межрайонный отдел ГСБЭП Иссык-Кульской области поступило заявление от главы Жаргылчакского айыл окмоту в отношении руководства ОсОО «Ламифарэн-Трейд». Компанию обвинили в неисполнении договора и присвоении денежных средств.  В октябре 2017 года айыл окмоту и ОсОО заключили договор о поставке материалов для электроподстанций на 109,1 тысячи сомов. В качестве предоплаты на расчетный счет компании перечислили 50 тысяч сомов.

Такие же договоры заключили айыл окмоту Бостери и Кызыл-Кыштак Кара-Суйского района, Куршаб Узгенского района, Тогуз-Торо и Ошское городское управление по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество. Все они также перечислили ОсОО «Ламифарэн-Трейд» предоплату.

Однако до сих пор договоры не исполнены, а деньги не возвращены. Общий ущерб оценен в сумму более 3 миллионов сомов.

«По фактам возбуждены уголовные дела за присвоение или растрату вверенного имущества. Ведется расследование. Если вам стало известно о подобной деятельности ОсОО «Ламифарэн-Трейд» в других местах, просим незамедлительно обратиться в ГСБЭП», — подчеркнули в службе.

Согласно базе данных Министерства юстиции, ОсОО «Ламифарэн-Трейд» прошло перерегистрацию в ноябре 2015 года. Компания занимается оптовой неспециализированной торговлей. Ее руководителем и учредителем числится Николай Борисович Чагай.
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