Суд арестовал задержанного завотделом комитета Жогорку Кенеша на два месяца

Заведующего отделом комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Арсена Закирова суд арестовал на два месяца. Он заключен в СИЗО ГКНБ. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Уточняется, что меру пресечения Арсену Закирову избрали в Первомайском районном суде.

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«Мера пресечения обвиняемому по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» УК КР избрана 10 февраля. Суд постановил водворить Арсена Закирова в СИЗО ГКНБ сроком на два месяца — до 8 апреля», — сообщили в суде.

Сотрудники Госкомитета национальной безопасности задержали заведующего отделом комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша в рамках уголовного дела о присвоении более 2 миллионов сомов из бюджета парламента.