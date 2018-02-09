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Происшествия

Муж сначала избил, а потом зарезал жену

В Чуйской области задержан мужчина, подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 6 февраля в дежурную часть ОВД Жайыльского района поступило сообщение от территориальной больницы о поступлении женщины с ножевым ранением. Потерпевшей оказалась 39-летняя Т.Г. Женщина скончалась в больнице.

В ходе разбирательств выяснилось: 6 февраля между женщиной и ее супругом произошла ссора, переросшая в конфликт. Пьяный муж сначала беспричинно избил женщину, потом бросился на нее с ножом. Как выяснилось, супруг часто закатывал скандалы.

Возбуждено уголовное дело. 45-летний Д.Р задержан. Обнаружили подозреваемого у родственников, он пытался скрыться от правоохранительных органов.

В настоящее время в рамках уголовного дела ведется следствие.
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