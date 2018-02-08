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Происшествия

Еще один грузовик, перевозивший ГСМ, перевернулся. В Нарыне

Накануне в селе Ак-Кулунду Нарынской области произошло ДТП с участием грузового авто. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, водитель не справился с управлением, машина перевернулась. КамАЗ перевозил 8 тонн бензина и столько же солярки. Водитель жив.

Накануне на 364-м километре трассы Бишкек — Ош произошло ДТП с участием бензовоза.

Только в январе 2018 года в Кыргызстане произошло 8 аварий по перевозке опасных грузов.  Эти данные озвучил 25 января на заседании Жогорку Кенеша вице-премьер-министр Даир Кенекеев.
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