На портале госзакупок разместили фиктивное объявление о закупке удобрений

На портале госзакупок должностные лица Фонда государственных материальных резервов разместили фиктивное объявление о закупке минеральных удобрений. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.

По его данным, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного заключения контракта на закупку минеральных удобрений.

Установлено, что 3 февраля 2016 года бывший директор Фонда госматрезервов Ж.Ж. без проведения конкурса заключил контракты с АО «F.o.» (Республика Узбекистан) на закупку минеральных удобрений (140 тысяч тонн, на $27,4 миллона), а также с экспедиторской компанией E.M. L.P. (Латвия) на их перевозку со станции «Киргили» до границы с Кыргызстаном.

В это же время 18 февраля 2016 года протокольным поручением премьер-министра фонду поручено закупить минеральные удобрения в Узбекистане в соответствии с Законом КР «О государственных закупках».

25 февраля 2016 года фонд формально опубликовал на портале госзакупок объявление о приобретении минеральных удобрений и их поставке методом прямого заключения договора. Заявку единственного участника отклонили.

Государству причинен материальный ущерб в 7 миллионов 810 тысяч сомов.

Уголовное дело направлено в компетентные органы для организации следственных мероприятий.