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Происшествия

В доме у жителя Джалал-Абада хранился целый арсенал

В ходе рейда в Джалал-Абадской области органами внутренних дел выявлены факты незаконного хранения оружия, взрывных устройств и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, в доме у 52-летнего жителя Джалал-Абада обнаружены граната РГД-5, пистолет Макарова калибра 9 мм, пистолет неизвестной марки, самодельная винтовка, а также патроны калибра 7,62.

В Сузакском районе у местного жителя изъято ружье 16-го калибра.

Сотрудниками УВД Нарынской области 29 января задержана автомашина «Ауди-100», принадлежащая жителю Нарына А.Д. В салоне обнаружено и изьято огнестрельное оружие различных марок и боеприпасы: винтовка ТОЗ-8 и гладкоствольное ружье ИЖ-16, а также патроны в количестве 34 штук калибра 5,6 мм и три патрона от гладкоствольного  ружья.

Сотрудниками Алайского РОВД Ошской области на участке «Кайынды» также выявлен факт незаконного хранения оружия: у местного 35-летнего жителя обнаружена и изъята мелкокалиберная винтовка ТОЗ-8.

Аналогичные факты выявлены органами внутренних дел на территории Чуйской области. Задержан 54-летний гражданин А.В., житель Шопокова Сокулукского района, у которого обнаружен и изъят автомат Калашникова со стертыми номерами с патронами. Житель села Толок Московского района добровольно сдал сотрудникам милиции гладкоствольное ружье 16-го калибра.

Территориальными органами внутренних дел возбуждены уголовные дела.
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