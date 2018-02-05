В Кыргызстане за неделю задержано 188 нетрезвых водителей

В Кыргызстане за неделю сотрудниками ГУОБДД выявлено 20 тысяч 564 нарушения ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

188 водителей задержаны за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

«За управление авто без соответствующих документов сотрудниками ГУОБДД составлено 427 административных протоколов. Всего на специальную стоянку за неделю поставлено 835 автомашин. ГУОБДД МВД просит водителей быть бдительными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения», — отмечается в сообщении.