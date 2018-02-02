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Лидера подпольной экстремистской ячейки задержали в Кыргызстане

В Кыргызстане задержали лидера экстремистской ячейки, гражданина одной из стран СНГ. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ КР.

Как отмечается, задержанный находился в международном розыске за совершенные преступления экстремистского характера.

Установлено, что он создал и возглавил подпольную ячейку в Кыргызстане. Для осуществления преступной деятельности использовал поддельные документы, в том числе паспорт гражданина Кыргызстана, а по указанию главарей МТО создал вербовочный плацдарм в Ферганской долине.

В настоящее время задержанный передан представителям компетентных органов партнеров для привлечения его к уголовной ответственности.
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