В прямом эфире подрались телеведущие Максим Шевченко и Николай Сванидзе

Историк и журналист Николай Сванидзе, обсуждая Иосифа Сталина, подрался с телеведущим Максимом Шевченко в прямом эфире радио «Комсомольской правды». Запись видео из студии опубликовали на канале «КП» на YouTube.

«Короче, дело было так. Я сказал, что он плюет на могилы солдат. Он сказал, что я подонок. Я сказал, что пусть я подонок, но ты все равно плюешь на могилы солдат. Тогда он сказал, что даст мне по морде. Я сказал: «Дай, но я отвечу». Он встал и ударил, я ответил — он улетел в угол», — рассказал Максим Шевченко газете «Взгляд» после инцидента.

Судя по записи, конфликт возник на последних минутах эфира — на почве спора о действиях Иосифа Сталина в отношении Красной армии. «А Николай Карлович сегодня плюет на могилы погибших под Москвой. Наши офицеры сражались благодаря сталинскому руководству», — заявил Максим Шевченко.

После последовала перепалка, Сванидзе не выдержал и сказал сидевшему напротив Шевченко: «Будь ты поближе, ты по морде бы у меня получил».

«Пожалуйста, вот я тут, дай по морде мне. Встань и дай. Что, ссыкло такое? Иди сюда», — ответил Шевченко. «Хочешь?» — уточнил, поднимаясь из-за стола, Сванидзе.

Ведущая эфира пыталась утихомирить гостей, напомнив, что ведется прямая трансляция. Но ее слова не подействовали. Сванидзе подошел к коллеге и нанес удар. На что Шевченко ответил несколькими оплеухами, сбив Сванидзе с ног.

Дальше в студию ворвались сотрудники «КП» и разняли дерущихся. Шевченко напомнил, что Сванидзе «ударил первый», на что тот заверил, что «может повторить». «Я повторю тоже», — ответил Шевченко, предложив ударить его, но Сванидзе не стал этого делать.