В Госагентстве по делам молодежи выявлены нарушения на 31,8 миллиона сомов

Аудитом в Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта и его подведомственных учреждениях за 2016 год выявлены финансовые нарушения на 31,8 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.

По ее данным, аудитом установлены недостачи и хищения товарно-материальных ценностей на 9 миллионов сомов, необоснованные выплаты заработной платы — 0,8 миллиона сомов, необоснованное списание материальных ценностей и денежных средств — 0,3 миллиона сомов, нецелевое использование бюджетных средств — 9,2 миллиона сомов, сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская задолженность — 7,9 миллиона сомов.

Из общей суммы финансовых нарушений возмещению подлежат 31,2 миллиона сомов. На данный момент восстановлено 0,9 миллиона.

Кроме того, выявлены резервы и потери бюджета на 12,5 миллиона сомов. Нерационально использованные средства составили 14,8 миллиона сомов.

В ходе аудита в ГП «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения» выявлены нарушения, а именно дополнительно начисленная арендная плата на 2,7 миллиона сомов.

По итогам аудита руководству Госагентства даны предписания по устранению выявленных нарушений и недостатков в работе и недопущению их в дальнейшей работе.