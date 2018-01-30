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Происшествия

За сутки в Кыргызстане произошло 34 пожара. Погиб человек

За сутки в Кыргызстане произошло 34 пожара. Погиб один человек. Об этом сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций.

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По их данным, в Ошской области зафиксировано шесть пожаров, в Джалал-Абадской — три, Чуйской — шесть, в Баткене — три, в Бишкеке — 12, по одному — в Таласе, Нарыне и на Иссык-Куле.

В основном горели жилые дома, два раза спасатели тушили автомобили. Причиной более десяти пожаров послужило неправильные соединение электропроводов и установка печной трубы.

В остальных случаях причину устанавливают.
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