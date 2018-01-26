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Общество

Правила пожарной безопасности: как не сгореть в собственном доме

В период сильных холодов, которые обрушились на Кыргызстан на этой неделе, возрастает риск возникновения пожаров. В Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызстана рассказали, как избежать ЧП.

1

В доме есть печь. Как обезопасить себя от пожара?

В местах примыкания сгораемых частей зданий (перекрытия, перегородки) к печам и дымоходам между ними должна быть устроена несгораемая разделка толщиной 38 сантиметров.

Кроме того, не перегревайте и не приставляйте вплотную к ним мебель и другие сгораемые предметы.

2

Можно ли построить печь самому?

Нет. Для кладки и ремонта печей приглашайте квалифицированных мастеров, имеющих удостоверение пожарно–технического минимума.

3

Как часто нужно чистить печь и дымоход

Следите за состоянием печей и дымоходов и своевременно устраняйте неисправности. В отопительный сезон не менее одного раза в два месяца очищайте дымоходы от сажи.

Строго соблюдайте инструкцию по эксплуатации газифицированных печей.

4

Ночью очень холодно. Не опасно ли оставлять огонь в печи на ночь?

Опасно. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, зажженные газовые колонки и кухонные плиты, примусы и керогазы, включенные в электросеть электроприборы и не поручайте присмотр за ними детям.

5

Что еще может привести к пожару?

Не устанавливайте зажженные примусы и керогазы в деревянных тамбурах и кладовых домов, а также в сараях.

Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки проводов.

Не применяйте самодельные предохранители (жучки), пользуйтесь только предохранителями фабричного изготовления.

Электронагревательные приборы (плитки, утюги, чайники) устанавливайте на несгораемые подставки.

В чердачных и подвальных помещениях, в кладовых и сараях не допускайте курения, применения ламп, свечей и других видов открытого огня, для освещения этих помещений пользуйтесь электрофонарями.

Не захламляйте чердачные и подвальные помещения сгораемыми материалами и мусором. Не храните горючие материалы на чердаках, в подвалах и на лестничных клетках.

6

Что делать, если замерзли трубы?

Не отогревайте открытым огнем замерзшие трубы водопровода, канализации и отопительных систем. Отогревать их следует горячей водой или песком.

7

Куда звонить, если пожар все-таки возник?

Немедленно вызывайте пожарно-спасательную службу по номерам 112 или 101.

В МЧС также напомнили, что нельзя бросать непотушенные спички и окурки, необходимо прятать спички от детей и не оставлять малышей без присмотра.
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