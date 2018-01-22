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Происшествия

Выпивший водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП

Сотрудники отдела розыска УОБДД по Бишкеку по горячим следам раскрыли ДТП, в котором погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба управления.

По ее данным, 20 января примерно в 19.30 в дежурную часть УОБДД поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Садырбаева и Южной Магистрали на пешеходном переходе сбили мужчину. Он скончался на месте.

По горячим следам задержали 29-летнего бишкекчанина С.Э. Установлен факт употребления водителем алкоголя.

После задержания виновник пояснил, что в этот день он возвращался с мероприятия с семьей. После наезда дети расплакались, и он, испугавшись, уехал.

Назначены необходимые экспертизы. По факту происшествия начато следствие. 
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