17:29
+1
USD 69.44
EUR 84.74
RUB 1.22
Происшествия

Крупный канал по ввозу контрабандных сигарет пресечен в Кыргызстане

В Кыргызстане в рамках ранее возбужденного уголовного дела пресечен крупный контрабандный канал по ввозу табачной продукции. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, 17 января в складском помещении Бишкека сотрудники ГСБЭП обнаружили и изъяли 80 тысяч пачек сигарет с акцизными марками Таджикистана и без них.

Ведется следствие.

Напомним, в конце ноября 2017 года на складе в Бишкеке выявлен факт контрабандной поставки сигарет в Россию с акцизными марками Таджикистана. 
Ссылка:
просмотров: 753
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстан незаконно ввезли чугунные батареи из Таджикистана
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти почти 6 тонн свежих гранатов
Шесть золотых слитков пытался ввезти в Кыргызстан гражданин Узбекистана
На таможне «Юг» задержали незаконно ввозимые товары
Еще 20 тонн мандаринов из Таджикистана задержаны на границе
Почти 23 тонны мандаринов из Таджикистана задержали на границе с Кыргызстаном
Кыргызстанец пытался незаконно ввезти в страну 15 тонн китайского мяса
Почти полмиллиона долларов пытались вывезти из Узбекистана в Кыргызстан
Очередная афера с дорогим авто. В бюджет Кыргызстана вернули 1,4 миллиона сомов
Департамент регистрации транспорта выдал госномер по поддельным документам
Популярные новости
Конфликт в&nbsp;VIP-городке &laquo;Ала-Арча&raquo;. Супруги политиков захватили здание правления Конфликт в VIP-городке «Ала-Арча». Супруги политиков захватили здание правления
Известный кыргызский певец за&nbsp;избиение отца убийцы своего сына получил приговор Известный кыргызский певец за избиение отца убийцы своего сына получил приговор
Число пострадавших во&nbsp;время резни в&nbsp;российской школе достигло 15&nbsp;человек Число пострадавших во время резни в российской школе достигло 15 человек
Первый блин комом. Эвакуация Lexus RX300 закончилась его повреждением Первый блин комом. Эвакуация Lexus RX300 закончилась его повреждением
Бизнес
Получи бесплатные минуты и&nbsp;Интернет от&nbsp;MegaCom! Получи бесплатные минуты и Интернет от MegaCom!
Не&nbsp;пропустите! Акции и&nbsp;бонусы в&nbsp;магазинах O!Store Не пропустите! Акции и бонусы в магазинах O!Store
MegaCom получил лицензию на&nbsp;первом частотном аукционе ГАС MegaCom получил лицензию на первом частотном аукционе ГАС
MegaPay: Измени жизнь к&nbsp;лучшему MegaPay: Измени жизнь к лучшему