Крупный канал по ввозу контрабандных сигарет пресечен в Кыргызстане

В Кыргызстане в рамках ранее возбужденного уголовного дела пресечен крупный контрабандный канал по ввозу табачной продукции. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, 17 января в складском помещении Бишкека сотрудники ГСБЭП обнаружили и изъяли 80 тысяч пачек сигарет с акцизными марками Таджикистана и без них.

Ведется следствие.

Напомним, в конце ноября 2017 года на складе в Бишкеке выявлен факт контрабандной поставки сигарет в Россию с акцизными марками Таджикистана.