Около 15 миллионов сомов вынесли из дома предпринимателя налетчики в городе Ош

Задержаны члены преступной группы, совершившей разбой в Оше. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 29 декабря примерно в 22.30 несколько неизвестных в масках ворвались в дом предпринимателя в микрорайоне «Ак-Тилек». Налетчики, применив физическую силу, угрожая пистолетом и ножами хозяину дома, стали требовать деньги. В доме находились супруга и двое малолетних детей. Женщину связали.

Преступники унесли сейф с крупной суммой денег (около $10 тысяч, 560 тысяч рублей и 14 миллионов сомов) и документами.

Злоумышленники скрылись на автомашине «Хонда Фит», принадлежащей хозяину дома. Потерпевшие обратились в больницу.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники милиции обнаружили угнанную машину на одной из городских улиц.

Личности всех подозреваемых установлены.

Оперативные сотрудники УВД Оша и МВД задержали по подозрению в совершении преступления трех уроженцев Ошской области, 1992 и 1993 годов рождения.

При обыске по месту проживания двух задержанных обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств 4,7 миллиона сомов.

Разыскиваются еще три соучастника преступления. Расследование продолжается. Задержанные заключены под стражу.