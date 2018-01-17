На посту «Сосновка» изъяли 16 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызстана изъяли на контрольно-пропускном пункте «Сосновка» 16 тысяч 932 бутылки контрафактного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По их данным, в ходе рейда на посту задержали машину, перевозившую алкогольную продукцию с сомнительными акцизными марками и без документов. Изъятые бутылки были разной емкости. На этикетках указывалось, что алкоголь произведен одной из местных компаний.

«Материалы по делу переданы в управление Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) по Жайылскому и Панфиловскому районам», — говорится в сообщении.