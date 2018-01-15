В городе Ош женщина пыталась выпрыгнуть из окна. Ей грозит уголовная статья

В Оше участковый милиционер спас 51-летнюю женщину, которая пыталась выпрыгнуть из окна квартиры. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД города.

Уточняется, что 12 января гражданка С. Б. грозилась покончить жизнь самоубийством поскольку узнала, что квартира ее матери продана другим людям.

«С.Б. устроила скандал новым хозяевам квартиры, утверждая, что недвижимость продали незаконно. Те вызвали милицию. Когда правоохранители приехали, женщина села на окно и угрожала покончить с собой. Участковый Маматбек Акматов уговорил С.Б. не выбрасываться. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении женщины по факту хулиганства», — проинформировали в ведомстве.

Участковый Маматбек Акматов рассказал, что женщина была трезвой.

«Милицию вызвали жильцы микрорайона «Южный» примерно в 21.30. В сообщении указывалось, что неизвестная женщина дебоширит. Оказалось, что ее брат продал квартиру другим людям. Недвижимость досталась в наследство ему после смерти матери. Новые хозяева предложили женщине обратиться в суд, если у нее есть претензии. Когда та пыталась спрыгнуть, я стал отвлекать ее и уговорил не делать этого», — отметил он.