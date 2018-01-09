В Араване мужчина угнал машину, а когда кончился бензин, оставил ее знакомому

В Араванском районе Ошской области милиция задержала подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба областного УВД.

Уточняется, что 8 января в милицию обратился 58-летний З.А. с заявлением. Он просил принять меры в отношении неизвестных, которые 7 января примерно в 15.00 на автостоянке угнали его автомобиль марки «ДЭУ Матиз» и скрылись.

«Сотрудники милиции установили местонахождение автомашины и по горячим следам задержали жителя Араванского района, 1990 года рождения. Подозреваемый признал вину и пояснил, что некоторое время наблюдал за автомобилями, которые заезжают на автостоянку. Когда подъехала машина потерпевшего, он воспользовался тем, что хозяин не закрыл авто, сел в него и уехал. Когда в машине закончилось топливо, он оставил ее у знакомого во дворе и сказал, что заберет на следующий день. В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС», — сообщили в ведомстве.