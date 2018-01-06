Машину с подложным номером B0001W задержали в Бишкеке

Сотрудники ГУОБДД задержали водителя автомашины «Даймлер Крайслер G-400» с подложным государственным номерным знаком B0001W. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Машину поместили на штрафстоянку, номерной знак изъяли. В отношении 32-летнего водителя составили административный протокол, материалы по делу передали в суд. Отмечено, что госномер зарегистрирован на автомашину марки «Лексус LX-570».

Отметим, в социальных сетях появилась фотография припаркованных в одном из дворов Бишкека автомобилей с одинаковыми номерными знаками. Пользователи возмущались, как такое возможно, и требовали сотрудников ГУОБДД разобраться в ситуации.