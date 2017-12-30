Грузовая фура сгорела дотла на трассе Алматы — Бишкек. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz.

Как отмечается, видео горящей фуры на трассе появилось в паблике Kris_p_almaty в Instagram.

Информацию о возгорании подтвердили в Комитете по ЧС. По данным официального представителя КЧС МВД Казахстана Руслана Иманкулова, 30 декабря в 06.53 в Алматинской области на 146-м километре автодороги Алматы — Бишкек произошло загорание грузовой автомашины марки Volvo и прицепа с товарами народного потребления.

50 километрах

150 километров

Пожар локализовали в 8.35. Ближайший населенный пункт — село Актерек — в, от пожарной части до места пожара