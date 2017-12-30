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Происшествия

На трассе Алматы — Бишкек сгорела дотла грузовая фура

Фото Instagram. Кадр из опубликованного видео

Грузовая фура сгорела дотла на трассе Алматы — Бишкек. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz.

Как отмечается, видео горящей фуры на трассе появилось в паблике Kris_p_almaty в Instagram.

Информацию о возгорании подтвердили в Комитете по ЧС. По данным официального представителя КЧС МВД Казахстана Руслана Иманкулова, 30 декабря в 06.53 в Алматинской области на 146-м километре автодороги Алматы — Бишкек произошло загорание грузовой автомашины марки Volvo и прицепа с товарами народного потребления.

Пожар локализовали в 8.35. Ближайший населенный пункт — село Актерек — в 50 километрах, от пожарной части до места пожара 150 километров.
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