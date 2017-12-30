«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Петербурге

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший 27 декабря в развлекательном центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Взрыв произошел в среду на первом этаже развлекательного центра «Гигант холл». Взрывное устройство с поражающими элементами сработало у камер хранения магазина «Перекресток».

По уточненным данным, пострадали 18 человек, девять из которых находятся в больницах. Президент России Владимир Путин охарактеризовал произошедшее как теракт.