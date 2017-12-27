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Происшествия

В Джалал-Абаде сотрудники ИВС забыли закрыть камеру. Пострадал заключенный

Сотрудники изолятора временного содержания ОВД Джалал-Абада не закрыли камеру, в результате пострадал заключенный. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, прокуратурой города Джалал-Абада возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников отдела внутренних дел по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 316 (халатность) УК КР.

Установлено, что 29 октября во время вечерней прогулки сотрудники изолятора временного содержания ОВД Джалал-Абада оставили двери камеры № 5 открытыми. Там содержался М.М. К нему зашли подсудимые Т.Ж. и Н.Э., содержащиеся в камере № 9, и облили его кипятком.

Сотрудниками ИВС были нарушены правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания органов внутренних дел. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, М.М. нанесены легкие телесные повреждения.

Возбужденное в отношении сотрудников ИВС уголовное дело передано в следственный отдел управления ГКНБ Джалал-Абадской области, ведется следствие.

Также прокуратурой города возбуждено уголовное дело в отношении подсудимых Т.Ж. и Н.Э. по статье 112 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК КР.

Уголовные дела находятся на стадии расследования.

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