Бывший вице-мэр Бишкека стал фигурантом уголовного дела

Экс-вице-мэр Бишкека Эрнис Зарлыков стал фигурантом уголовного дела. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в Государственном комитете национальной безопасности.

По факту злоупотребления должностным положением сотрудниками ОГУКС мэрии Бишкека и городского финансового управления МФ КР при заключении договора и финансировании строительства школы в одном из жилмассивов столицы возбудили уголовное дело по статьям 304 «Злоупотребление должностным положением», 306 «Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам КР» и 315 «Служебный подлог» УК КР.

В настоящее время Главное следственное управление ГКНБ ведет расследование дела.

Как пояснили в ГКНБ, Эрнис Зарлыков является фигурантом данного дела.

Он с 2011 года являлся начальником Бишкекского городского финансового управления, а в 2016-м был первым вице-мэром Бишкека.