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Общество

За преследование Эльнуры Алкановой Генпрокуратура возбудила уголовное дело

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом сообщила журналист Эльнура Алканова.

Ранее она подала жалобу в надзорный орган на главу Следственного управления ГСБЭП Нурбека Ажибаева и старшего следователя Замира Оморбекова.

Согласно ответу Генпрокуратуры, уголовное дело возбуждено по статье «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности». Расследовать его будет Госкомитет нацбезопасности.

Напомним, журналисту Эльнуре Алкановой предъявили обвинение из-за ее журналистского расследования о продаже коттеджей «Идеал Хаус», принадлежавших Максиму Бакиеву и национализированных временным правительством. Двадцать седьмого апреля в отношении Эльнуры Алкановой дело прекратили.
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