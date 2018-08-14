За преследование Эльнуры Алкановой Генпрокуратура возбудила уголовное дело

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом сообщила журналист Эльнура Алканова.

Ранее она подала жалобу в надзорный орган на главу Следственного управления ГСБЭП Нурбека Ажибаева и старшего следователя Замира Оморбекова.

Согласно ответу Генпрокуратуры, уголовное дело возбуждено по статье «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности». Расследовать его будет Госкомитет нацбезопасности.

Напомним, журналисту Эльнуре Алкановой предъявили обвинение из-за ее журналистского расследования о продаже коттеджей «Идеал Хаус», принадлежавших Максиму Бакиеву и национализированных временным правительством. Двадцать седьмого апреля в отношении Эльнуры Алкановой дело прекратили.