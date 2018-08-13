Взрыв в Бишкеке. Милиция возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство

По факту взрыва в Бишкеке возбуждено уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД столицы.

Уточняется, что дело возбуждено по статье «Покушение на убийство».

«Потерпевший сейчас дома. Медики его осмотрели, оказали помощь. Известно, что на месте взрыва расположен его офис. Самодельное взрывное устройство было прикреплено на дерево около входа в здание. Назначены судебно-медицинская и судебно-техническая экспертизы», — проинформировали в ГУВД.

Напомним, 10 августа в Бишкеке прогремел взрыв. Выяснилось, что злоумышленники пытались убить российского бизнесмена Александра Гайдукова.