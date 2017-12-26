На таможне «Юг» задержали незаконно ввозимые товары

Сотрудниками оперативной таможни «Юг» пресечен незаконный ввоз товаров. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

По ее данным, в ходе мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза в районе села Кок-Талаа Баткенской области был остановлен и проверен грузовик «Мерседес-спринтер 413» с государственными номерами КР. За рулем автомобиля был Ж.П.Р. — гражданин Кыргызстана.

«При осмотре грузового отсека обнаружено две тонны хурмы, 180 килограммов сушеного абрикоса, 59 килограммов изюма, 1 тысяча 260 деревянных палочек «Мисвак», газовое оборудование для автотранспортных средств торговой марки Atiker (4 экземпляра объемом 60 литров и 7 экземпляров объемом 48 литров), произведенное в Турции, металлические муфты с резьбой, один генератор этилена производства США, 169 сушеных дынь из Таджикистана, 169 единиц контрацептивов, 70 тысяч упаковок стрептоцида в таблетках», — сообщает пресс-служба.

Материалы по данному делу переданы в прокуратуру Ошской области для передачи их по подследственности.