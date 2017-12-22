Нарушитель правил дорожного движения ударил инспектора в Нарынской области

Нарушитель правил дорожного движения ударил представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

По ее данным, 21 декабря сотрудники ООБДД по Нарынской области обнаружили автомашину «Тойота Гайа», припаркованную в неположенном месте.

Подойдя к авто, инспектор ООБДД попросил водителя предъявить документы. На что Б.Б., 1977 года рождения, ответил грубостью. На повторное требование инспектора предъявить документы Б.Б. ударил его в грудь, разбив нагрудный видеорегистратор инспектора и повредив его форму.

У водителя взяли анализы на алкоголь, назначена судебно-медицинская экспертиза. Свидетели дают показания.

По факту возбуждено уголовное дело, водитель заключен в ИВС. Ведется следствие.