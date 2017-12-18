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Происшествия

Кыргызстанец пытался незаконно ввезти в страну 15 тонн китайского мяса

Сотрудники оперативной таможни «Север» обнаружили 15 тонн утиного филе, которое кыргызстанец пытался ввезти в страну. Об этом сообщили в ГТС КР.

По ее данным, при первичном осмотре грузового отсека «Вольво FN12» с государственными номерными знаками Кыргызстана обнаружено мясо в коробках с маркировкой на английском и русском языках производства КНР. У водителя не оказалось товаросопроводительных документов, подтверждающих законность ввоза груза на таможенную территорию ЕАЭС.

Общая стоимость товара — 2 миллиона 376 тысяч сомов.

Материалы дела переданы по подследственности.
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