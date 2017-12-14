Родители «изрядно выпивали» и не заметили пропажу ребенка. Он замерз

Родители «изрядно выпивали» и не заметили пропажу 5-летнего ребенка. Он замерз. О вопиющем случае в Нарыне ИА «24.kg» рассказали в Министерстве внутренних дел.

По их данным, в милицию обратилась жительница города Нарына с заявлением о том, что днем ранее, примерно в 17.30-18.00, ее сын, 2012 года рождения, вышел из дома и пропал.

В тот же день сотрудники милиции обнаружили тело мальчика неподалеку от дома — в 50 метрах . Семья живет на краю реки Нарын, рядом обрыв. Ребенок упал в обрыв примерно с семиметровой высоты. Его тело обнаружили на камнях.

По факту назначена судмедэкспертиза. Результаты еще не готовы. Предварительный осмотр показал, что видимых телесных травм нет. На основании итогов судмедэкспертизы будут приниматься дальнейшие решения.

«Семья неблагополучная, мать с отцом сожительствуют, брак не узаконен. У них двое детей. Два года назад со стороны инспекции по делам несовершеннолетних было предложение соцработникам включить эту семью в список социально нуждающихся. И с тех пор они были на учете», — сообщили в МВД.

«Говорят, родители часто выпивают и, скорее всего, в тот день они изрядно выпивали и даже не заметили пропажи ребенка. На следующий день после пропажи и мать, и отца проверили, и утром они были нетрезвые», — добавили в ведомстве.

Уголовное дело пока не возбуждали.