16:02
-9
USD 69.75
EUR 81.89
RUB 1.18
Происшествия

Родители «изрядно выпивали» и не заметили пропажу ребенка. Он замерз

Родители «изрядно выпивали» и не заметили пропажу 5-летнего ребенка. Он замерз. О вопиющем случае в Нарыне ИА «24.kg» рассказали в Министерстве внутренних дел.

По их данным, в милицию обратилась жительница города Нарына с заявлением о том, что днем ранее, примерно в 17.30-18.00, ее сын, 2012 года рождения, вышел из дома и пропал.

В тот же день сотрудники милиции обнаружили тело мальчика неподалеку от дома — в 50 метрах. Семья живет на краю реки Нарын, рядом обрыв. Ребенок упал в обрыв примерно с семиметровой высоты. Его тело обнаружили на камнях.

По факту назначена судмедэкспертиза. Результаты еще не готовы. Предварительный осмотр показал, что видимых телесных травм нет. На основании итогов судмедэкспертизы будут приниматься дальнейшие решения.

«Семья неблагополучная, мать с отцом сожительствуют, брак не узаконен. У них двое детей. Два года назад со стороны инспекции по делам несовершеннолетних было предложение соцработникам включить эту семью в список социально нуждающихся. И с тех пор они были на учете», — сообщили в МВД.

«Говорят, родители часто выпивают и, скорее всего, в тот день они изрядно выпивали и даже не заметили пропажи ребенка. На следующий день после пропажи и мать, и отца проверили, и утром они были нетрезвые», — добавили в ведомстве.

Уголовное дело пока не возбуждали.
Ссылка:
просмотров: 102
Версия для печати
Материалы по теме
В ДТП на автодороге Бишкек — Торугарт погибли четыре человека
При строительстве моста в Нарынской области нанесен ущерб в 35 миллионов сомов
В Мин-Куше в старой шахте погиб местный житель
По факту наезда на туристов из Германии в Кочкорке возбудили уголовное дело
Подробности инцидента в Нарыне. За что поставили на колени таджикских студентов
В Нарыне студентов поставили на колени. МВД обещает воспитательную работу
В селе Оттук, где сбили ребенка, установлены «лежачие полицейские»
В Кыргызстане под снежной лавиной погиб человек
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке украли девушку. Установлен адрес владельца машины &laquo;Степвагон&raquo; В Бишкеке украли девушку. Установлен адрес владельца машины «Степвагон»
Видео смертельного падения самого известного руфера Китая появилось в&nbsp;Интернете Видео смертельного падения самого известного руфера Китая появилось в Интернете
В&nbsp;Бишкеке украли девушку. Ищут белый &laquo;Степвагон&raquo; В Бишкеке украли девушку. Ищут белый «Степвагон»
Милиционеры в&nbsp;Бишкеке отпустили наркоманов за&nbsp;взятку Милиционеры в Бишкеке отпустили наркоманов за взятку
Бизнес
Кыргызтелеком построил телекоммуникационный стык на&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном Кыргызтелеком построил телекоммуникационный стык на границе с Таджикистаном
Забота о&nbsp;здоровье: отдых и&nbsp;обследование в&nbsp;Турции Забота о здоровье: отдых и обследование в Турции
Новая сберегательная касса БТА Банка открылась в&nbsp;ТК&nbsp;&laquo;АЮ&nbsp;GRAND COMFORT&raquo; Новая сберегательная касса БТА Банка открылась в ТК «АЮ GRAND COMFORT»
БТА Банк стал лучшим банком по&nbsp;запуску продуктов и&nbsp;услуг за&nbsp;2017 год БТА Банк стал лучшим банком по запуску продуктов и услуг за 2017 год