Родители «изрядно выпивали» и не заметили пропажу ребенка. Он замерз

Родители «изрядно выпивали» и не заметили пропажу 5-летнего ребенка. Он замерз. О вопиющем случае в Нарыне ИА «24.kg» рассказали в Министерстве внутренних дел.
По их данным, в милицию обратилась жительница города Нарына с заявлением о том, что днем ранее, примерно в 17.30-18.00, ее сын, 2012 года рождения, вышел из дома и пропал.
В тот же день сотрудники милиции обнаружили тело мальчика неподалеку от дома — в
По факту назначена судмедэкспертиза. Результаты еще не готовы. Предварительный осмотр показал, что видимых телесных травм нет. На основании итогов судмедэкспертизы будут приниматься дальнейшие решения.
«Семья неблагополучная, мать с отцом сожительствуют, брак не узаконен. У них двое детей. Два года назад со стороны инспекции по делам несовершеннолетних было предложение соцработникам включить эту семью в список социально нуждающихся. И с тех пор они были на учете», — сообщили в МВД.
«Говорят, родители часто выпивают и, скорее всего, в тот день они изрядно выпивали и даже не заметили пропажи ребенка. На следующий день после пропажи и мать, и отца проверили, и утром они были нетрезвые», — добавили в ведомстве.
Уголовное дело пока не возбуждали.