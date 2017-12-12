Акула укусила девушку за руку во время подводной экскурсии

Эван Кэрролл делал подводную съемку с участием жены Сары, которая плавала среди экзотических рыб в Карибском море. Внезапно на пути девушки появилась большая усатая акула-нянька и схватила ее за руку. Саре удалось вырваться из пасти хищника и быстро уплыть, пишет издание Sun.

«Я почувствовала, как что-то сжало мою руку, и мне показалось, что это муж подшутил надо мной. Но через секунду поняла, что мне больно. Я посмотрела в сторону и увидела, как акула вцепилась мне в руку», — рассказала журналистам Сара Иллиг.

Акула не стала преследовать свою «жертву» и уплыла. Придя в себя, Сара поделилась снимками руки после укуса хищника.

Усатые акулы-няньки, как правило, нападают на людей лишь в том случае, если их намеренно на это провоцировать.